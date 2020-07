Bij vertrek vakantie code oranje? Mogelijk vakantiedagen opnemen voor quarantaine

Uit een rondgang van de NOS langs een aantal grote bedrijven komt naar voren dat in het algemeen het uitgangspunt is of bij vertrek een land code geel heeft of niet.

Als een land namelijk bij vertrek code geel heeft, maar tijdens de vakantie in code oranje verandert, de werknemer mits dat mogelijk is thuis mag werken tijdens de quarantaine. De werknemer wordt gewoon doorbetaald en hoeft geen vakantiedagen op te nemen. Is het land echter bij vertrek al code oranje of code rood, dan ligt het risico bij de werknemer en kan het zijn dat hij of zij verplicht wordt om voor de quarantaine vakantiedagen op te nemen of loon in te leveren. Hierin volgen bedrijven het advies van de overheid.

Risico

Toch zijn er enkele verschillen op te merken. Zo hanteert de NS andere regels voor werknemers die wel of niet thuis kunnen werken. Als je het werk thuis op kunt pakken wordt je doorbetaald. Wie dat niet kan, zoals een conducteur, heeft minder geluk. Bij hen wordt het loon tijdens de quarantaine niet doorbetaald als bij vertrek het land code oranje of code rood had.

Bij Achmea geldt de regel dat als de werknemer door de quarantaine na vakantie de werkzaamheden niet volledig kan uitvoeren, de werknemer extra vakantiedagen moet opnemen of de periode zal worden beschouwd als onbetaald verlof. Het UWV maakt nog de kanttekening dat als een werknemer naar een oranje land vertrok en door een onaangekondigd uitreisverbod ineens vastzit, daar extra vakantiedagen voor moet worden opgenomen.

Bij ABN AMRO wordt wel een quarantaine van twee weken gehanteerd als de werknemer uit een oranje of rode code gebied komt, maar dat het in principe niet uitmaakt. Het uitgangspunt is dat medewerkers nog steeds thuiswerken. Bij PostNL mogen medewerkers bij een reisverbod als het werk het toelaat vanuit het buitenland werken.