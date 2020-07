Boerenorganisaties stappen uit veevoer-overleg met ministerie

Twee boerenorganisaties stappen uit het overleg over de veevoermaatregel met het ministerie van Landbouw. De maatregel om de hoeveelheid eiwit te beperken staat symbool voor regelzucht, micromanagement en detailregelgeving, stellen LTO Nederland en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).

Verder praten heeft volgens de belangenverenigingen geen zin "zolang het alternatieve plan van de sector als 'onuitvoerbaar' wordt bestempeld en er geen doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving is".

Een woordvoerder van minister Schouten zegt in een reactie dat de doorrekeningen van drie veevoerplannen in de tweede helft van augustus klaar zijn. Het gaat om het plan van het kabinet, dat van de sector en een combinatie daarvan. "Dat is het moment om weer verder te praten", zegt de woordvoerder.

Per 1 september legt minister Schouten vier maanden lang de toegestane hoeveelheid eiwit in krachtvoer aan banden. Dat levert stikstofreductie op, zodat er weer meer huizen en wegen gebouwd kunnen worden.

Kort geding

Boeren zijn bang dat de opgelegde lagere hoeveelheid eiwit nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid en melkproductie van hun koeien. Ze zeggen verder dat ze onevenredig zwaar door het stikstofbeleid worden getroffen.

Met een ultimatum vroegen boerenbelangenorganisaties minister Schouten de rekenkundige onderbouwing daarvoor te delen of de maatregel te schrappen. Het ministerie legde dat ultimatum naast zich neer. De stichtingen Stikstofclaim en Agrifacts willen nu inzage afdwingen via een kort geding.