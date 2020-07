CBR wil strengere eisen voor rijscholen: 'Er zijn te veel cowboys'

Rijscholen moeten aan strengere eisen gaan voldoen en mogelijk worden gecertificeerd. Daarvoor pleit directeur Alexander Pechtold van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in het AD. Met deze maatregelen moet het slagingspercentage worden verhoogd en het aantal verkeersdoden omlaag worden gebracht.

Volgens Pechtold is het niveau van veel rijscholen op dit moment ondermaats. Hij stelt dat er te veel "cowboys" in de sector actief zijn. "Zij lokken jongeren met turbo-opleidingen die niet opleiden tot verantwoorde chauffeurs, maar hen zo vlot mogelijk door het examen loodsen."

Daardoor zouden veel kandidaten niet voldoende zijn opgeleid als ze aan het rijexamen beginnen. Het slagingspercentage ligt momenteel op 48 procent en moet worden verhoogd naar 75 procent, zegt Pechtold.

Achterstand keuringen neemt af

De voormalig D66-leider werd in november aangesteld om orde op zaken te stellen bij het CBR, dat wordt geplaagd door ICT-problemen en een tekort aan keuringsartsen. Daardoor zijn lange wachttijden ontstaan voor 75-plussers die zich voor hun rijbewijs moeten laten keuren. Het bureau staat onder verscherpt toezicht van het ministerie van Infrastructuur.

In december werden verlopen rijbewijzen van tienduizenden ouderen met een jaar verlengd om de wachtlijsten wat lucht te geven. Ouderen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten ze een gezondheidsverklaring bij het CBR hebben ingediend en een afspraak hebben gemaakt met de keuringsarts. Ook is het verlopen rijbewijs niet geldig buiten Nederland.

Pechtold zegt in de krant dat de achterstanden inmiddels snel afnemen. Hij verwacht dat aan het einde van het jaar elke klant op tijd geholpen wordt. "Belangrijk is wel dat er geen tweede golf volgt." Ook het inhalen van de afgeblazen examens als gevolg van het coronavirus ligt op schema. 220.000 van de 300.000 examens zijn ingehaald.

Het bureau leed vorig jaar 2,4 miljoen euro verlies en verwacht ook in 2020 rode cijfers te boeken. "Door corona schieten we tientallen miljoenen euro's in het rood. Gelukkig is het contact met het ministerie goed", aldus de CBR-directeur.