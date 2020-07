Federale agenten ook ingezet in Chicago en Albuquerque

De Amerikaanse regering stuurt ook federale agenten naar Chicago en Albuquerque. Die zijn eerder al naar Kansas City en Portland gestuurd, om de openbare orde rondom protesten te handhaven. In Portland ging dat zonder overleg met de burgemeester en de gouverneur, die net als veel andere Democratische bestuurders tegen de inzet van de agenten zijn.

De federale agenten in Portland opereren anoniem en treden hardhandig op. Dat leidde tot gewelddadige confrontaties tussen demonstranten en de agenten. Lokale bestuurders klagen dat de inzet van deze agenten alleen maar tot meer onrust leidt.

President Trump vindt dat de Democratische burgemeesters de situatie in hun stad niet meer onder controle hebben, hoewel de demonstraties tegen racisme en politiegeweld in veel gevallen vreedzaam verlopen.

De inzet van de agenten zal in Chicago en Albuquerque anders zijn dan in Portland. De burgemeester van Chicago zegt dat ze samenwerking verwelkomt. "Maar we willen geen schrikbewind. We willen geen onwettige arrestaties, die zal ik niet tolereren."