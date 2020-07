Mysterieuze Marsmissie China aanstaande? Foto's van raket doen vermoeden van wel

"Als je het me drie jaar geleden had gevraagd, dan had ik je gezegd dat het belachelijk is dat ze zoveel geheimhouden", zegt Marc Klein Wolt, directeur van het Radboud Radio Lab in Nijmegen. Hij werkt met zijn lab al een paar jaar samen met Chinese wetenschappers.

Zo leverde het Radboud Radio Lab een radioantenne voor een Chinese satelliet die nu aan de achterkant van de maan zweeft. Die werd in 2018 gelanceerd. Klein Wolt: "Inmiddels ben ik erachter dat het hun cultuur is. Als een lancering of missie faalt, ervaren de Chinezen het als gezichtsverlies. Maar als het slaagt, dan zullen ze gelijk veel meer bekendmaken, ook over hun wetenschappelijke doelen."

Vragen aan de hemel

De naam Tianwen betekent 'vragen aan de hemel'. Antwoorden zijn er vooralsnog minder. De hele buitenwereld moet het met één A4'tje aan informatie doen over de missie. In Nature lichtte de hoofdwetenschapper en zijn team zeer summier toe wat de doelen van de missie zijn en wat China eigenlijk naar Mars stuurt.

Onder de wetenschappelijke doelstellingen valt: het oppervlak van Mars in kaart brengen, de bodem en water-ijs-distributie onderzoeken en het elektromagnetische- en zwaartekrachtsveld observeren. "Alle missies naar Mars dragen uiteindelijk bij aan het vergaren van wetenschappelijke kennis, maar op basis hiervan kunnen we niet zoveel zeggen", aldus Klein Wolt.

Dat vindt ook Artemis Westenberg, directeur van Explore Mars: "Alleen de perskit van Perseverance bestaat al uit 63 pagina's. Om maar even het verschil aan te geven." Perseverance is een Marsvoertuig dat de Verenigde Staten eind juli hoopt te lanceren.

Drie vliegen in een klap

Wat wel bekend is over de missie is dat de Chinezen drie vliegen in één klap willen slaan. Ze sturen een satelliet, een lander en een rover naar Mars. Een rover is een voertuig dat over het oppervlak van de planeet kan rijden. Klein Wolt: "Voor Amerika is dit inmiddels een routineklus, maar voor China is het hoe dan ook bijzonder als deze missie slaagt. Pas begin 2019 slaagde China erin een voertuig op de maan te laten landen. Dus dat ze hier al klaar voor zijn, is heel snel."

De Chinese staatszender CCTV maakte een impressie van de Marsmissie: