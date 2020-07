Zeker veertien gewonden bij aanval op begrafenis Chicago

Bij een aanval op een begrafenis in Chicago zijn zeker veertien gewonden gevallen. Vanuit een auto werd het vuur geopend op de bezoekers van de begrafenis, zegt de politie van de Amerikaanse stad.

De bezoekers zouden ook terug hebben geschoten. Er werden zo'n zestig kogelhulzen gevonden op de plek van de schietpartij. Het ging om een begrafenis van een man die vorige week was doodgeschoten. Een persoon is aangehouden.

De slachtoffers worden behandeld in vijf verschillende ziekenhuizen. De meesten zijn zwaargewond. Het is een van de ernstigste recente schietpartijen in de stad.

'Erger dan Afghanistan'

Chicago wordt al jaren geteisterd door bendegeweld. Zo vielen er alleen in het weekend van 4 juli, toen de Amerikanen Independence Day vierden, al 17 doden en 86 gewonden door vuurwapengeweld in de stad.

President Trump noemde gisteren het geweld in Chicago "nog erger dan in Afghanistan". Eind vorig jaar zei hij ook al iets soortgelijks. Trump overweegt federale agenten naar de stad te sturen.