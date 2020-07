'Britten willen betere contraspionage na kritisch Rusland-rapport'

De Britse regering is van plan de veiligheidsdiensten meer bevoegdheden te geven om buitenlandse inmenging tegen te gaan, meldt dagblad The Times. Het nieuws volgt een dag na een kritisch rapport van een parlementaire commissie, waarin staat dat de Britse regering wegkeek bij mogelijke Russische inmenging tijdens het brexit-referendum in 2016.

Volgens The Times wil het kabinet nieuwe contraspionage-wetgeving doorvoeren, zodat het voor vijanden van de Britten moeilijker wordt om te opereren in het land. Er wordt nagedacht over de invoering van een lijst van buitenlandse agenten, zoals dat ook in de VS en Australië gebeurt.

Mensen die in het Verenigd Koninkrijk een buitenlandse mogendheid vertegenwoordigen moeten zich dan laten registreren. Degenen die niet meewerken, zouden dan in de gevangenis kunnen belanden of het land kunnen worden uitgezet.

Pittige conclusies

Aan de uitkomsten van het Rusland-rapport wordt zwaar getild in Groot-Brittannië. Hoewel er geen bewijzen zijn dat er sprake was van Russische beïnvloeding, zijn de conclusies uit het rapport pittig. "De regering heeft nooit onderzoek gedaan naar inmenging van Rusland en had een gebrek aan belangstelling hiervoor."

De commissie riep de regering op alsnog onderzoek te doen, maar het kabinet heeft dat voorstel naast zich neergelegd.