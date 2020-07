Rapport: Britse regering keek weg bij mogelijke Russische inmenging

De Britse regering keek weg bij mogelijke Russische inmenging tijdens het brexit-referendum vier jaar geleden. Dat staat in een rapport van de commissie voor Inlichtingen en Veiligheid (ISC) van het Britse Lagerhuis. "De regering heeft nooit onderzoek gedaan naar inmenging van Rusland en had een gebrek aan belangstelling hiervoor", is een van de conclusies.

De commissie zegt geen bewijzen te hebben of er sprake was van Russische beïnvloeding, zegt de commissie. "Het is moeilijk - misschien wel onmogelijk - om te bewijzen of de Russen zich in het brexit-referendum hebben gemengd en de uitslag hebben beïnvloed."

In het rapport staat wel dat er sprake was van Russische inmenging bij het Schotse referendum over onafhankelijkheid in 2014. Ook staat volgens de onderzoekscommissie vast dat het Verenigd Koninkrijk een van de belangrijkste doelwitten van Rusland is in het Westen. "Vanwege de nauwe relatie met de Verenigde Staten en omdat het land gezien wordt als centraal in de westerse 'anti-Rusland-lobby'."

Rusland heeft meteen gereageerd en zegt dat Rusland zich nooit met verkiezingen bemoeit, waar ook ter wereld.

Invloed

De ISC-commissie heeft ook Russische geldstromen naar Groot-Brittannië onderzocht.

Premier Boris Johnson had in oktober het rapport al in handen, maar hield dat toen nog geheim. De overheid zei dat het rapport pas gepubliceerd kon worden als met zekerheid kon worden gezegd dat er daardoor geen nationale veiligheidsrisico's ontstonden.

De commissie zei vandaag dat er voor Johnson geen enkele reden was om de publicatie uit te stellen.