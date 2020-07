IJsberen kunnen al voor 2100 vrijwel uitsterven

Met een hoge uitstoot van broeikasgassen zullen er tegen 2100 bijna geen ijsberen meer zijn, stellen de onderzoekers. Zelfs als de uitstoot afneemt, zullen verschillende populaties het niet overleven.

Er is al vaker onderzoek gedaan naar de gevolgen van klimaatverandering voor ijsberen, maar de nieuwe studie hangt er nu een tijdsspanne aan. Het zee-ijs verdwijnt in rap tempo. Sinds de metingen in 1979 begonnen is er wereldwijd nog nooit zo weinig bevroren zeewater geweest.