Technische gebreken, duur onderhoud: veel landen houden NH90 aan de grond

Na het ongeluk met een defensiehelikopter bij Aruba, houdt Defensie het betreffende type, NH90, voorlopig aan de grond. Eerst moet worden uitgezocht wat het neerstorten van de helikopter in zee heeft veroorzaakt, waarbij twee bemanningsleden omkwamen. Hier is nog niets over bekend.

Hoewel er niet eerder toestellen van dit type zijn neergestort, hebben meerdere landen de vloot al geruime tijd aan de grond staan wegens een hele reeks problemen. Defensie heeft twintig van deze toestellen in gebruik.

Al vanaf het eerste moment waren er problemen. Nederland was een van de Europese landen die rond de eeuwwisseling besloten tot de aanschaf van de NH90, een maritieme gevechts- en transporthelikopter.

De oplevering werd opgeschort nadat problemen met corrosie en slijtage werden geconstateerd, evenals constructiefouten. Ook werd de prijs veel hoger dan aanvankelijk was verwacht. In 1999 was de raming nog zo'n 30 miljoen euro per toestel, 15 jaar later was de aanschafprijs per toestel gestegen tot 50 miljoen.

Ontwerpfouten

Eind 2007 werd de eerste NH90 aan Nederland geleverd, in februari 2013 volgden er acht. Na aanschaf bleek het toestel sneller te slijten en meer te roesten dan verwacht, onder meer doordat het toestel niet tegen zeezout kon. Bij NH90-helikopters die zeemissies uitvoerden, waaronder die rond de Caribische eilanden, werd tijdens onderhoudsinspecties wijdverbreide corrosie gevonden, schrijft het Nationaal Ruimte- en Luchvaartlaboratorium in 2015 in een rapport.

Jan Kropf van de Bond van Defensiepersoneel (ACOM) erkent dat er corrosieproblemen waren, maar: "Na de introductie van de NH90 zijn er geen problemen meer geweest. Het is een probleemloos toestel qua grote incidenten", zei hij op het NOS Radio 1 Journaal.

De piloten klaagden over het harde geluid van het toestel. Vanwege het risico op gehoorschade, mocht daarna nog maar maximaal een uur worden gevlogen, besloot Defensie. Omdat de NH90's vaak wegens inspecties en onderhoud voor langere tijd niet bruikbaar waren, kon er ook niet worden getraind. Zo kwamen piloten niet aan hun verplichte vlieg- en oefenuren.

Dit waren geen kinderziektes, verklaarde de toenmalige minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert, maar fouten in het ontwerp, de productie en de instructies voor het onderhoud. Dat maakte dat de helikopter gekscherend "de Fyra van de luchtmacht" werd genoemd, verwijzend naar het debacle met de Italiaanse treinbouwer.