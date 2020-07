Twee Nederlandse militairen verongelukt bij helikoptercrash Aruba

De NH90 was gisteren rond 14.30 uur lokale tijd (20.30 uur in Nederland) onderweg naar Curaçao aan het einde van een kustwachtpatrouille. Zo'n 12,5 kilometer uit de kust van Aruba stortte het toestel in zee. Er is geprobeerd de twee te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

De toedracht van het incident is nog onbekend. Een kustwachthelikopter en een duikteam van Defensie zijn er vanuit Curaçao naartoe gegaan om vooral de zwarte doos veilig te stellen. De Inspectie Veiligheid Defensie gaat waarschijnlijk een onderzoek doen.