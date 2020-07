Unilever stopt pas met reclameboycot als er toezicht is op sociale media

Levensmiddelenconcern Unilever stopt pas met de reclameboycot op sociale media als Facebook als een onafhankelijke partij toezicht houdt. Dat zegt het bedrijf tegen Het Financieele Dagblad.

Unilever besloot eind vorige maand om de rest van het jaar in de VS niet meer te adverteren op sociale media; het sloot zich aan bij de campagne #StopHateForProfit. Volgens deze lijst doen hier inmiddels meer dan 1100 bedrijven aan mee. Naast Facebook is de boycot van Unilever gericht op dochterbedrijf Instagram en Twitter. Het levensmiddelenconcern vindt dat de platforms meer moeten doen tegen haatzaaien en tegen het veroorzaken van verdeeldheid.

Lang wegblijven niet uitgesloten

"We nemen zo'n beslissing niet licht", zegt Unilevers hoofd digitaal en marketing Conny Braams tegen Het Financieele Dagblad. "Maar dit keer vinden we de ontwikkelingen in de VS zo zorgwekkend dat we hebben besloten om onze merken geen onderdeel meer te laten zijn van de schadelijke omgeving die is ontstaan." Braams zegt dat het een "illusie" is om te denken dat de problemen in een maand zijn opgelost. Het bedrijf blijft daarom minimaal tot het einde van het jaar weg en sluit langer wegblijven niet uit.

De campagne is een initiatief van Amerikaanse burgerrechtenorganisaties; zij hebben merken opgeroepen om in de maand juli niet te adverteren op Facebook. Op die manier willen ze het sociale netwerk ertoe bewegen veranderingen door te voeren. De organisaties hebben een lijst met eisen opgesteld. Een gesprek eerder deze maand met de top van Facebook leverde echter weinig op.

Ook Disney is gestopt

Dit weekend meldde The Wall Street Journal dat Disney stilletjes ook meedoet aan de boycot. Dat concern was in de eerste zes maanden van dit jaar met omgerekend 183 miljoen euro de belangrijkste adverteerder op Facebook, aldus onderzoeksbureau Pathmatics. Het mediaconglomeraat gebruikte dit geld om zijn nieuwe videodienst Disney+ te promoten.

Wat de impact van de reclameboycot op lange termijn zal zijn, blijft de vraag. Hoe groot het verlies van Facebook deze maand is, wordt bovendien pas in oktober duidelijk. Dan worden de resultaten over het derde kwartaal gepubliceerd.

Facebook wijst in een reactie op een internationaal samenwerkingsverband van advertentiebedrijven dat onder meer gaat bekijken hoe haatzaaien "beter kan worden gedefinieerd" op de verschillende platforms. Het bedrijf wil inhoudelijk niet reageren op het idee van een onafhankelijke toezichthouder.