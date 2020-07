Voorzitter Michel doet dramatische oproep aan EU-leiders

Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, heeft vanavond tijdens het diner in Brussel een gepassioneerde oproep aan de 27 EU-leiders gedaan om een akkoord te sluiten. Hij herinnerde de leiders, onder wie premier Rutte, eraan dat er meer dan 600.000 corona-doden in de wereld zijn, met als gevolg niet alleen een medische crisis, maar ook een ongekende economische crisis.

En juist de EU als een van de grootste economische machten ter wereld, moet volgens Michel in staat zijn om overeenstemming over een herstelfonds te bereiken. Michel nam het woord na een hele dag onderhandelen, ruzies en verwijten tussen de leiders tijdens een speciale top in Brussel over het coronaherstelfonds.

"Ik heb goed naar jullie geluisterd. Er is gezegd dat er te veel subsidies zijn. Ik heb het bedrag verlaagd in de voorstellen. Ik heb andere bedragen voor de begroting ingevuld en er ligt nu iets op tafel dat de gewenste richting op gaat."

Gehavend gezicht?

Volgens de voorzitter van de Europese Raad ligt nu de vraag op tafel of de leiders verantwoordelijkheid willen nemen. "De vraag is of we een gehavend gezicht tonen of een gezicht met littekens met wonden." En, zo vroeg hij zichzelf af, wat zal morgen de kop in de krant zijn? "Mijn headline zou zijn: EU slaagt in onmogelijke missie."