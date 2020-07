Rechtszaak tegen Israëlische premier Netanyahu gaat in januari verder

De corruptiezaak tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu wordt in januari 2021 hervat. Dat heeft de rechter in de langslepende zaak bepaald. Er zullen drie dagen per week verhoren plaatsvinden.

Netanyahu's advocaat had de rechtbank tevergeefs gevraagd om de inhoudelijke behandeling van de zaak later te beginnen, in verband met de coronacrisis. Volgens hem zou het lastig zijn om te beoordelen of een getuige met een mondmasker op de waarheid spreekt.

Omkoping

Het proces ging in mei van start. De beschuldigde premier sprak toen van "een poging om de wil van het volk te elimineren". Netanyahu is aangeklaagd in drie zaken voor omkoping, fraude en het schenden van vertrouwen.

Zo zou hij de eigenaar van een nieuwssite en telecombedrijf voor honderden miljoenen euro's hebben bevoordeeld in ruil voor positieve berichtgeving. Ook verdenkt justitie hem van het aannemen van geschenken van zakenlieden in ruil voor politieke gunsten.

Op omkoping staat in Israël een maximale gevangenisstraf van tien jaar; op fraude en het schenden van vertrouwen staat maximaal drie jaar. Netanyahu's voorganger Olmert werd na zijn aftreden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor omkoping.

In mei werd de rechtse Netanyahu opnieuw benoemd tot premier van Israël, ondanks de lopende strafzaak tegen hem. Hij bereikte na een politieke impasse van een jaar, waarin Israëliërs drie keer naar de stembus gingen, een overeenkomst met zijn voormalig rivaal Benny Gantz van de middenpartij Blauw en Wit. Volgens het akkoord wordt Netanyahu eerst premier en lost Gantz hem na anderhalf jaar af.