Premier Netanyahu trekt verzoek om immuniteit voor strafvervolging in

De Israëlische premier Netanyahu trekt zijn verzoek aan het parlement om hem immuniteit te verlenen tegen strafvervolging in.

Netanyahu is aangeklaagd in drie corruptiezaken. Hij vroeg de Knesset vervolgens om hem te beschermen tegen vervolging. Vandaag stemt het parlement over het instellen van een commissie die moet onderzoeken of immuniteit mogelijk is. Eerder werd al duidelijk dat de meerderheid van de Israëliërs tegen die bescherming is.

De premier heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is en dat hij het slachtoffer is van een samenzwering. "Ik heb besloten dit vuile spel niet te laten voortduren", schrijft hij op zijn Facebookpagina.

Netanyahu hoopt op een nieuwe termijn als premier na de verkiezingen van 2 maart. Het is zeer de vraag of er voor die datum al een begin gemaakt kan worden met de rechtszaak.

Geschenken aangenomen

Netanyahu moet zich in drie corruptiezaken verantwoorden voor omkoping, fraude en het schenden van vertrouwen. Zo heeft hij volgens justitie de eigenaar van een nieuwssite en telecombedrijf voor honderden miljoenen euro's bevoordeeld in ruil voor positieve berichtgeving.

Ook zou hij ter waarde van honderdduizenden euro's geschenken van zakenmensen hebben aangenomen in ruil voor politieke gunsten.

Oud-minister Katz van Welzijn wordt ook verdacht van corruptie en hij heeft zijn verzoek om hem immuniteit te verlenen niet ingetrokken. Daarom zal het parlement vandaag toch overleggen over het instellen van een commissie.