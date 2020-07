'Nederlandse wapens in handen gevallen van Libische militie'

Een pallet met wapens, bestemd voor beveiligers van Nederlandse diplomaten in Libië, is waarschijnlijk in de verkeerde handen gevallen. Dat meldt het AD op basis van goed ingevoerde bronnen.

De wapenzending van de Nederlandse regering verdween in 2017 en kwam volgens het dagblad vrijwel zeker in handen van een Libische militie. Het ging om handvuurwapens, munitie en communicatie-apparatuur.

De wapens zaten in een container bestemd voor de Brigade Speciale Beveiligingen. Die beveiligde zo'n twintig Nederlanders in de heropende ambassade in Tripoli.

Leeggehaald

Door gesteggel met de Libische inlichtingendienst LIS bleef de container in de haven van Tripoli staan. Na tussenkomst van minister Koenders van Buitenlandse Zaken werd het grootste deel van de spullen in de container vrijgegeven, maar niet het materiaal dat als wapentuig werd beschouwd.

Toen de inlichtingendienst uiteindelijk besloot de wapens toch door te laten, bleek het moeilijk om bij de container te komen. Door schietpartijen tussen verschillende milities die om zeggenschap over de haven van Tripoli streden, kon het ambassadepersoneel de haven niet in. Toen het terrein na enkele dagen weer toegankelijk was, bleek de container geplunderd te zijn, waarschijnlijk leeggehaald door een van de milities.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt tegen het AD dat er problemen waren met de container, maar zegt ook dat het grootste deel van het materiaal na enkele maanden weer terug was in Nederlandse handen. Een klein deel wordt als verloren beschouwd. Volgens het ministerie had het vermiste materiaal nooit directe invloed op de veiligheid.