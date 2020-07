Politie bezorgd over toenemend aantal 'drugsrijders'

Het aantal automobilisten dat wordt betrapt terwijl ze onder invloed van drugs achter het stuur zitten neemt fors toe. De Telegraaf meldt dat op basis van cijfers van de Nationale Politie. Die pleit voor een landelijke voorlichtingscampagne.

Maandelijks worden inmiddels meer dan duizend 'drugsrijders' aangehouden. Dat is bijna net zo veel als het aantal automobilisten dat wordt betrapt onder invloed van drank.

De Projectleider Infrastructuur van de politie, Paul Broer, spreekt in het dagblad van verontrustend hoge aantallen. "Bovendien gaat het met drugs niet alleen om jongeren of feestgangers, maar zijn het ook veertigers en vijftigers die na het gebruiken van drugs de auto in stappen."

Wiet, speed en coke

Het betreft onder meer wiet, xtc, speed en cocaïne. Dat wordt vastgesteld via een speeksel- en een bloedtest. Vermoed wordt dat ook het gebruik van lachgas achter het stuur toeneemt, maar daarvoor bestaat nog geen test.

Het verschil met alcohol is dat drugs soms wel twee dagen na consumptie nog effecten kunnen hebben op de rijvaardigheid, zegt Broer. "Als je zaterdagnacht iets gebruikt hebt, kun je maandagochtend nog onder invloed zijn en voor gevaar zorgen in het verkeer."