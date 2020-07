Na 20 jaar als president zit Assad stevig in het zadel, maar Syrië ligt in puin

Dat sommige Syriërs weer durven te demonstreren, zegt veel over de wanhoop in het land. Syrië ligt in puin na negen jaar burgeroorlog en wordt getroffen door nieuwe sancties en een economische crisis. Maar één ding is al twintig jaar hetzelfde, namelijk dat Bashar al-Assad president is.

Op 17 juli 2000 nam de toen 34-jarige Assad de macht over van zijn vader. Syrië was al decennia een dictatuur en de jonge president beloofde het anders te doen. Er kwamen economische hervormingen en meer vrijheid voor burgers, zei hij.

"Je mag het nu bijna niet meer zeggen, maar hij kwam op velen eerst vrij sympathiek over", zegt Nikolaos van Dam. Hij schreef twee boeken over de heerschappij van de Assad-dynastie en was in 2015 en 2016 speciaal gezant in Syrië.

Student in Londen

Het feit dat Assad oogheelkunde had gestudeerd in Londen verstevigde zijn imago als frisse wind. En eigenlijk zou zijn broer Bassel de nieuwe president worden. "Dat was meer een krachtpatser", zegt Van Dam. Maar in 1993 verongelukte de oudste broer en daarna werd de jongere Assad 'troonopvolger'.