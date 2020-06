'Nieuwe Amerikaanse Caesar-wet voor Syrië raakt niet alleen regime, ook bevolking'

Voor Al Ghazi maakt de naamgeving van de wet ook heel wat los. Ze analyseerde vanaf 2013 de Caesar-foto's om de martelpraktijken te onderzoeken. "Caesars foto's choqueerden de wereld", zegt ze. "Het was meteen duidelijk hoe de Syrische autoriteiten hun gevangenen martelen en vermoorden. Verschrikkelijk was het om te zien. Ik heb veel familieleden moeten vertellen dat hun geliefde geïdentificeerd was." Tot op de dag van vandaag is Al Ghazi nog bezig met foto's van Caesar.

Al Ghazi's echtgenoot, de prominente activist Bassel Khartabil, kwam om in een Syrische cel. Ze leerden elkaar kennen tijdens de demonstraties in 2011. Ze trouwden in de gevangenis en werden 'de bruid en bruidegom van de revolutie' genoemd. Hoewel de muren van haar appartement vol hangen met familiefoto's, ontbreekt Bassel. "Ik probeer een nieuw leven te starten. Mijn vader zegt: kijk niet de hele dag naar zijn foto's", zegt ze. Het is voor haar gekmakend dat ze nooit bewijs heeft gezien van Bassels overlijden. "Het recht om hem te begraven is mij ontnomen. Soms twijfel ik of hij misschien nog leeft."