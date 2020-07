Boeren eisen in kort geding uitleg over veevoermaatregelen

De belangenorganisaties willen weten op basis waarvan de veevoermaatregelen tot stand zijn gekomen, zodat ze ze kunnen narekenen. Ze zijn daarnaast tegen de algemeen geldende maatregelen die Schouten hanteert en willen maatwerk. "De LNV-berekeningen stroken niet overal met praktijkcijfers", stellen de stichtingen.

Het ministerie spreekt tegen dat de cijfers niet deugen. "De veevoermaatregelen zijn gebaseerd op de beste inzichten van de Wageningen Universiteit, het CBS en andere deskundigen", zegt een woordvoerder.

Stikstofberekeningen

Het is niet de eerste keer dat belangenorganisaties berekeningen van het ministerie in twijfel trekken. Zo trok het Mesdag Zuivelfonds, nauw verbonden met de stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim, vorig jaar de berekeningen van het RIVM in twijfel en honderden boeren protesteerden daarop bij het instituut in De Bilt. Dit voorjaar kwam de belangenclub alsnog tot dezelfde conclusies als het RIVM over de rol van de landbouw bij de stikstofneerslag in gevoelige natuurgebieden.