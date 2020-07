Nederlandse wetenschappers en prominenten ondertekenen manifest tegen 'afrekencultuur'

In een Manifest voor het Vrije Woord keren zo'n negentig Nederlandse en Vlaamse academici, opiniemakers en politici zich tegen wat ze noemen: de afrekencultuur. De auteurs vinden dat actiegroepen zoals Black Lives Matter maatschappelijke verdeeldheid zaaien.

Het manifest is geschreven door wetenschappers Bart Collard en Raisa Blommestijn. Op de lijst ondertekenaars staan diverse namen, onder wie Ayaan Hirsi Ali, hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinneging, oud-voorzitter van Amnesty International Willy Laes en zangeres Marga Bult. Ook FvD-leider Thierry Baudet en journalist Arnold Karskens hebben het manifest ondertekend.

Persoonlijke titel

Het vrije woord staat volgens hen onder druk door "het intimiderende optreden van radicale activisten". "Voor het minste of geringste word je voor racist of extreem-rechts uitgemaakt", zegt jurist en filosoof Blommestijn (26) in De Telegraaf.

Met het manifest zeggen de initiatiefnemers iedereen te willen bereiken: van links tot rechts. Blommestijn: "We treden ook niet op als collectief. Ieder ondertekent op persoonlijke titel."