Maskermaker werd ongewild het gezicht van 'zelfmoordspel' Blue Whale Challenge

Canini verzon dit personage Larry the Loafer zo'n acht jaar geleden. "Ik geef toe: ik voelde me toen ook een beetje trolachtig. Hij was bedoeld als een ruigere versie van Goofy. Ik vind hem cool."

Als filmmaker en scriptschrijver wilde Canini ervaren hoe het voelt om het gecreëerde personage te zijn. De jaren erna kwam zijn Larry op internetfora als 4chan en Reddit terecht. De hondenkop groeide zo uit tot meme: een lollig bedoeld plaatje dat online eindeloos wordt gedeeld in allerlei variaties.

"Deze foto leek echt iets los te maken bij mensen", zegt Canini. Hij snapt wel waarom sommigen het eng vinden. "Het is mijn beruchtste werk geworden. Maar het was leuker geweest met een positieve connotatie", verwijst hij naar het zelfmoordspel.

Nog geen aangiftes

De internethype lijkt sterk op een spookverhaal. De BBC concludeerde na een factcheck dat het niet valt te zeggen of het oorspronkelijke krantenartikel in Rusland over de dodelijke challenge in 2017 klopt. Talloze zelfmoorden zijn wereldwijd in verband gebracht met het spel, maar hard bewijs daarvoor ontbreekt.

Het is wel een feit dat kinderen worden benaderd om de Blue Whale Challange te spelen. Er zijn nog geen aangiftes gedaan vanwege het spel, maar de politie roept slachtoffers op dat wel te doen. "Want het is strafbaar om iemand te bedreigen." Het beste wat kinderen kunnen doen, is de berichten verwijderen en het account blokkeren en rapporteren.