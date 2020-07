De Blue Whale Challenge duikt weer op in Nederland. De NOS heeft diverse meldingen van kinderen en jongeren gekregen die zijn uitgenodigd om aan het gevaarlijke spel mee te doen. Ook in 2017 werd het in Nederland gesignaleerd.

113 zelfmoordpreventie noemt de Blue Whale Challenge op zijn website "een dodelijk spel dat gespeeld wordt via sociale media". In het spel worden jongeren aangemoedigd om in 50 dagen 50 opdrachten uit te voeren die steeds moeilijker en gevaarlijker worden en waarmee ze zichzelf kunnen verwonden. Aan het einde van het spel krijgen ze de opdracht om zelfmoord te plegen.

'Het is nep'

Vaak gaat het spel gepaard met afpersing en dreiging. Jongeren die ermee willen stoppen krijgen de boodschap dat hun persoonlijke gegevens te grabbel zullen worden gegooid op internet als ze de opdrachten niet uitvoeren.

"Het allerbelangrijkste is dat kinderen weten dat het nep is", zegt kinderpsycholoog Tischa Neve tegen NOS Stories. "Je hoeft de challenge niet te doen. Helemaal niet."

Ze ontraadt jongeren dan ook om aan het spel te beginnen. "Als je toch zo'n bericht krijgt, dan kun je dat het beste direct verwijderen. Je hoeft niet bang te zijn dat jouw gegevens meteen op straat liggen of dat er iets met je familie gebeurt als dat er staat. Dat zijn dingen die niet gebeuren."

Tips

Op de website van 113 zelfmoordpreventie staan tips over wat je kunt doen als je je zorgen maakt over iemand van wie je vermoedt dat die meedoet aan de Blue Whale Challenge. Ook staan hier tips voor mensen die er zelf aan meedoen.