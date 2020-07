Duitse politie vindt 31 migranten in koelwagen

In de Duitse deelstaat Saksen hebben politie en douane 31 migranten gevonden in de laadruimte van een koelwagen. De Turkse truck reed in de buurt van de Tsjechische grens en was onderweg in de richting van Dresden.

Volgens de regionale zender MDR zaten de verstekelingen tussen pallets met groenten en fruit. Hoe de migranten eraan toe zijn, is niet bekend. De politie heeft hun gegevens genoteerd. Het is nog niet bekend waar ze vandaan komen en wat de rol van de vrachtwagenchauffeur is.

Met enige regelmaat worden vrachtwagens door mensensmokkelaars gebruikt voor het transporteren van migranten. In oktober werd in Groot-Brittannië een koelwagen met 39 dode Vietnamese migranten gevonden. Vijf jaar geleden vonden in Oostenrijk 71 mannen, vrouwen en kinderen de dood toen ze stikten in de vrachtruimte van een truck.