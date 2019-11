'Sorry mam, mijn reis is mislukt', appte Vietnamese migrant in koelwagen

In dezelfde provincie, in een dorp een half uur rijden verderop, woont boer Nguyen Dinh Gia. Hij heeft acht kinderen. Zijn zesde zoon vertrok met precies dezelfde droom als Pham naar Engeland: geld verdienen voor zijn familie. Als boerengezin hebben ze het niet breed, ze eten de rijst die ze zelf verbouwen en er blijft verder weinig over.

Zijn zoon Nguyen Dinh Luong (20) reisde twee jaar geleden vanuit het dorp naar Frankrijk. Hij reisde over land en deed er zo'n acht maanden over. Eenmaal in Frankrijk werkte zijn zoon in de bediening, alleen daar verdiende hij niet genoeg mee om ook geld naar huis te kunnen sturen en dus wilde ook hij naar Engeland.

Kas: "In de woonkamer staat een foto van de zoon met witte bloemen ernaast en een pot wierook. Vader Nguyen Dinh Gia vertelt dat zijn zoon grote dromen had was en ook nog eens de enige van het gezin die de middelbare school heeft afgemaakt. Voor de andere kinderen kon hij dat niet betalen."

Dna afstaan

Nguyen Dinh Gia vertelt dat hij dna heeft afgestaan aan de politie. Dat was al afgelopen maandag, maar sindsdien heeft hij niets meer gehoord. Toch weet hij zeker dat zijn zoon bij de slachtoffers zit. Ook hij weet niet hoe hij het stoffelijk overschot naar Vietnam moet krijgen als zijn zoon straks officieel is geïdentificeerd. "Want, zo zegt hij: "Zelfs nu iemand dood is moeten wij ons zorgen maken over geld."

Nog lang niet alle families van de 39 slachtoffers hebben zich gemeld. Slechts tien families zeggen vooralsnog dat ze geen contact meer kunnen krijgen met hun familielid en vrezen voor het ergste.