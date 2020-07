Ook apothekers gaan paracetamol onderzoeken

Ook de beroepsvereniging van apothekers gaat onderzoek doen naar kankerverwekkende stoffen in paracetamol. Aris Prins, de voorzitter van de Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) zegt dat tegen NRC.

De krant onthulde onlangs samen met tv-programma Zembla dat er in de paracetamol-pillen van Anqiu Lu'an Pharmaceutical de stof 4-chlooranilline zit (afgekort PCA). Die is kankerverwekkend bij bepaalde concentraties.

De Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zag aanvankelijk geen noodzaak om een onderzoek te starten, maar minister Van Ark (Volksgezondheid) besloot dat dat alsnog moet gebeuren. Nu hebben dus ook de apothekers, los daarvan, besloten om de paracetamol aan een onderzoek te onderwerpen.

Fabrikant grondstof geheim

"Vanuit die nieuwsgierigheid zeg ik: wij gaan de paracetamol in ons eigen laboratorium onderzoeken. Ik kan zó aan tien doosjes komen die bij de supermarkt, drogist en apotheek verkocht worden", zegt Prins tegen NRC. Hij vermoedt dat er sowieso weinig risico is bij incidenteel gebruik van de pijnstiller, maar bij chronisch gebruik zou dat anders kunnen zijn.

Prins zegt dat paracetamol alleen vervuild kan raken als die gemaakt is met chloorbenzeen, niet als die gemaakt wordt via fenol. De laatste methode is duurder en apothekers kunnen niet weten of chloorbenzeen of fenol is gebruikt omdat de fabrikant van de grondstof geheim is. Prins pleit ervoor om daar open over te zijn, ook om zichtbaar te maken dat middelen vaak uit China of India komen.