Twaalf jaar cel voor man die zijn zwangere vrouw wurgde

Een 31-jarige man uit Leens (Gr) is in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het wurgen van zijn zwangere echtgenote.

De man belde eind februari vorig jaar midden in de nacht het alarmnummer met de mededeling dat zijn vrouw was overleden. In de slaapkamer troffen de hulpdiensten de overleden vrouw aan. De man zat verdwaasd in de woonkamer terwijl hun twee andere kinderen, van 2 en 4 jaar oud, lagen te slapen in een andere kamer.

Het stel had die avond ruzie gemaakt omdat de man dacht dat zijn 23-jarige vrouw een affaire had. De man herinnert zich dat hij haar sloeg en zijn handen om haar keel deed. Wat er daarna gebeurde, weet hij naar eigen zeggen niet meer.

Levensvatbaar kind

De rechtbank in Groningen veroordeelde de man vorig jaar tot veertien jaar cel. De man vond de straf te hoog en ging in hoger beroep. Het gerechtshof is het grotendeels eens met het oordeel van de rechtbank. Volgens het hof is de man ook verantwoordelijk voor de dood van het ongeboren kind, omdat het op dat moment al levensvatbaar was.

Een lange celstraf is volgens het hof op zijn plaats, maar geen veertien jaar. Het hof heeft daarbij gekeken naar de hoogte van de straffen die in Nederland zijn opgelegd in vergelijkbare zaken, meldt RTV Noord.