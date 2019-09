Veertien jaar cel voor man die zijn zwangere vrouw wurgde

Een 30-jarige man uit Leens in Groningen is vandaag veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf wegens meervoudige doodslag. De man van Eritrese afkomst bracht begin dit jaar zijn vrouw om het leven die in verwachting was.

Het Openbaar Ministerie had twaalf jaar cel tegen hem geëist. Volgens de rechter heeft de man onherstelbaar leed veroorzaakt bij zijn twee zoontjes, meldt RTV Noord. "Zij moeten nu verder zonder hun moeder en zonder hun broertje of zusje. Met het schrijnend besef dat hun vader dit heeft veroorzaakt."

Aan beide kinderen moet de man een schadevergoeding van 20.000 euro betalen. Als ze 18 worden, kunnen ze over dat geld beschikken.

De man wurgde op 27 februari zijn vrouw, die toen ruim 23 weken zwanger was; haar kind was levensvatbaar. Hij belde zelf het alarmnummer 112 en vertelde dat zijn vrouw was overleden.

Het stel had die avond ruzie gemaakt omdat de man dacht dat ze een affaire had. De man herinnert zich dat hij zijn handen om de keel van zijn vrouw deed. Wat er daarna gebeurde, kan hij zich naar eigen zeggen niet herinneren.