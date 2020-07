'Spaanse koning Juan Carlos liet tonnen cash invliegen vanuit Zwitserland'

De Spaanse oud-koning Juan Carlos is opnieuw in opspraak geraakt. Volgens de Spaanse krant El Confidencial heeft hij grote hoeveelheden contant geld vanuit Zwitserland naar Spanje laten komen via de luchthaven van Madrid.

De krant meldt op basis van justitiedocumenten dat het contante geld in de periode tussen 2008 en 2012 met tienduizenden euro's tegelijk Spanje in werd gebracht. Volgens de Spaanse regels moet elk bedrag van 10.000 euro of meer worden gemeld bij de belastingdienst, maar voor zover bekend is dat nooit gebeurd.

Bovendien is het in Spanje niet toegestaan om meer dan 100.000 euro het land in te brengen. Uit documenten, die in handen zijn van de krant, blijkt echter dat regelmatig vele tonnen naar binnen werden gebracht. In veel gevallen ging het om zo'n 200.000 euro, maar er soms werd er 300.000 euro per keer ingevlogen naar vliegveld Barajas.