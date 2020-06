Onderzoek naar smeergeldaffaire Spaanse ex-koning Juan Carlos

De Spaanse openbaar aanklager heeft een onderzoek geopend naar de vorige koning, Juan Carlos. Dat maakt onderdeel uit van een uitgebreider onderzoek naar de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Mekka en Medina. Een groep Spaanse aannemers verwierf in 2011 het contract voor de aanleg van de spoorlijn in Saudi-Arabië.

Juan Carlos (82) heeft mogelijk een rol gespeeld bij het toekennen van het contract aan de groep aannemers. Onderzocht wordt of hij daarbij strafbaar heeft gehandeld. Het vermoeden bestaat dat hij via via commissie heeft opgestreken. In 2012 stortte Saudi-Arabië een bedrag van 65 miljoen in een fonds dat onder meer op zijn naam staat.

Het onderzoek draait om de vraag of de ex-koning eventueel vervolgd kan worden of dat hij beschermd was door zijn ambt. In juni 2014 deed hij afstand van de troon en werd opgevolgd door zijn zoon Felipe. Vanaf dat moment geldt de onschendbaarheid niet meer.

Het onderzoek van de openbaar aanklager van het hooggerechtshof wordt gedaan in het licht van een onderzoek van de anti-corruptieaanklager naar de tweede fase van het spoorproject.

Gevoelige kwestie

Omdat het om een gevoelige zaak gaat, heeft justitie aanklager Juan Ignacio Campos aangewezen. Hij is gespecialiseerd in economische delicten en vanwege zijn ervaring en reputatie de meest geschikte persoon, zegt het hooggerechtshof in een verklaring. Hij wordt bijgestaan door drie aanklagers van het hof vanwege de complexiteit van de procedure.

Het koninklijk huis heeft nog niet gereageerd op de aankondiging van het onderzoek. Juan Carlos was jarenlang populair in Spanje vanwege zijn rol bij de overgang van de dictatuur van Franco naar een democratie. Zo'n tien jaar geleden werd zijn reputatie aangetast door schandalen. Dat leidde tot zijn terugtreden ten gunste van zijn zoon Felipe. Ook raakte hij in opspraak door zijn buitenechtelijke relaties en zijn jacht op olifanten in Afrika.

In maart zei Felipe in een verklaring dat hij afstand doet van de erfenis van zijn vader en dat hij diens jaarlijkse staatstoelage van 200.000 euro heeft ingetrokken.