Spaanse koning Felipe weigert toekomstige erfenis van zijn vader

De Spaanse koning Felipe VI zal de toekomstige erfenis van zijn vader, voormalig koning Juan Carlos I, niet aanvaarden. Ook wil Felipe dat de jaarlijkse betalingen van de staat aan zijn vader per direct worden gestopt.

Dit laat het Spaanse koninklijk huis weten in een opvallende verklaring. De reden voor deze verregaande stap is een belang in een offshore holding op naam van onder meer Juan Carlos. In dit fonds is jaren geleden een bedrag van 65 miljoen euro gestort door het koningshuis van Saudi-Arabië.

Volgens de Britse krant The Telegraph komt de naam van koning Felipe voor als tweede begunstigde van het fonds, dat beheerd wordt door twee stichtingen.

Niet eerlijk en transparant

Maar Felipe spreekt tegen dat hij betrokken is bij de offshore holding, die ingeschreven staat in belastingparadijs Panama en een rekening heeft bij een bank in Genève. "De kroon moet zijn waardigheid en prestige waarmaken, en eerlijk en transparant handelen. Dat is de kroon verplicht aan zijn status en sociale verantwoordelijkheid", staat in de verklaring.