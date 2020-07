'Met de hoeveelheid TATP uit die Groningse flat kun je een tank uitschakelen'

In de flatwoning in Groningen waar in mei een zware explosie plaatsvond, is 400 gram van de zeer explosieve stof triacetontriperoxide (TATP) gevonden, meldt het Openbaar Ministerie. Volgens explosievendeskundige Jan Kapel is die hoeveelheid voldoende om een tank uit te schakelen.

Het appartement aan de Wibenaheerd ontplofte op 1 mei, de 27-jarige bewoner en een 20-jarige vrouw raakten daarbij gewond. Het tweetal wordt onder meer verdacht van het veroorzaken van de explosie en het maken van de explosieven. Samen met een derde man (27) zouden ze plofkraken aan het voorbereiden zijn, meent het OM.

Voor 10 euro

"TATP is bijna net zo krachtig als TNT, de meest gebruikte springstof", zegt Kapel, die beveiligingspersoneel traint in het opsporen en onschadelijk maken van explosieven. TATP is simpel gezegd een cocktail van chemische stofjes uit huis-tuin-en-keukenmiddelen. "Met een euro of tien aan grondstoffen kom je al een heel eind", en dat maakt het volgens Kapel zo populair onder terroristen en plofkrakers.

Om een vergelijking te maken: in een handgranaat zit tussen de 60 en 100 gram springstof zoals TNT. Met 400 gram TATP "blaas je een auto van de wereld", volgens Kapel. Het is een hoeveelheid springstof die in de Tweede Wereldoorlog in handgranaten zat en werd gebruikt om tanks onschadelijk te maken. "Die brachten voldoende schade toe om essentiële onderdelen zoals de motor uit te schakelen. Dat geeft wel aan wat je hier in handen hebt", zegt Kapel over de zaak in Groningen.

De explosie daar was zo krachtig dat de voor- en achtergevel uit de woning werden geblazen. Ook van de binnenmuren bleef weinig over. Vier woningen in de flat zijn onbewoonbaar verklaard.

