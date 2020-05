Gevel van woning weggeblazen bij explosie in Groningen, twee gewonden

Bij een explosie in een flatgebouw in het noorden van de stad Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat een deel van de voorgevel van een woning is weggeblazen.

De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Of de slachtoffers in de woning waren tijdens de explosie is niet duidelijk.

Het pand is ontruimd. Volgens een woordvoerder van de brandweer bestaat het complex uit vier bouwlagen, waarvan er drie zijn bewoond. Vermoedelijk zitten er zo'n twaalf tot vijftien woningen in het complex.

"Ik hoorde een enorme knal, zag grijs stof en hoorde geschreeuw van mensen", zegt een omwonende tegen RTV Noord. "Ik sta nu op straat en heb geen idee hoe het met de buren is."

Jas en schoenen

De man is direct zijn huis uit gevlucht. "Ik sta nu in mijn badjas en met mijn hond buiten. Mijn moeder komt zo een jas en schoenen brengen. Hoe groot de schade bij mij binnen is, weet ik niet. Ik was in de woonkamer, daar is geloof ik niets kapot. Maar ik weet niet hoe het in de slaapkamer en de badkamer is."

De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, dat moet de politie nog onderzoeken. Er is een bouwexpert ingeschakeld om te beoordelen of omwonenden vanavond weer naar huis kunnen.