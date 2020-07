Russisch bedrijf lekt opnieuw brandstof in het Noordpoolgebied

Het Russische mijnbedrijf Nornickel zegt dat uit een pijplijn 44,5 ton vliegtuigbrandstof is gelekt. De vestiging van het dochterbedrijf Norilsktransgaz ligt in het kwetsbare Russische Noordpoolgebied.

Volgens Nornickel is er snel ingegrepen en was het lek na ongeveer een kwartier gedicht. Er zou geen gevaar zijn voor de bevolking. "Alle mogelijke maatregelen om de brandstof op te ruimen zijn genomen." Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de lekkage.

21.000 ton

Nornickel kwam begin juni al in het nieuws, omdat het 21.000 ton diesel en smeerolie uit een opslagtank van een andere vestiging had laten lekken. Het water in twee nabijgelegen rivieren kleurde toen rood.

Het lek werd pas opgemerkt toen op de weg bij de centrale een voorbijrijdende auto in brand vloog. Op die weg bleek olie te liggen.