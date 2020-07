Onrust houdt aan in Servië, weer rellen bij parlementsgebouw

In Servië zijn voor de vierde dag op rij rellen uitgebroken bij demonstraties tegen de regering van president Vucic. In Belgrado probeerden honderden betogers het parlementsgebouw te bestormen, niet voor het eerst deze week.

Volgens Servische media zijn er tientallen demonstranten gearresteerd. Ze gooiden flessen, stenen en andere voorwerpen naar de politie. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn ramen van het parlementsgebouw ingegooid en werden er beveiligingscamera's vernield. Ook hadden betogers het opnieuw gemunt op journalisten.

Agenten van de oproerpolitie probeerden eerst mensen tegen te houden met hun schilden, maar grepen tegen middernacht in met onder meer traangas.

Onvrede over Vucic

De demonstraties hadden aanvankelijk de aanscherping van de coronamaatregelen als aanleiding, maar inmiddels is de woede gericht op het algehele beleid van de autoritaire president Vucic. Door zijn aanpak van de coronacrisis is de onvrede alleen maar gegroeid.

"In het begin voerde hij heel strenge maatregelen in en daarna, toen er verkiezingen waren die hij graag wilde winnen, gooide hij alles weer open", zei correspondent Mitra Nazar eerder. "Critici zeggen dat hij bewust mensen in gevaar heeft gebracht."