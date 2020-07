Libiër Eissa wil maar één ding: 'Een toekomst voor mijn kinderen'

Ondanks het wapenembargo tegen Libië gaan er naar de strijdende partijen hele veel wapens, inclusief Russische gevechtsvliegtuigen. VN-secretaris-generaal Guterres noemde de buitenlandse inmenging in Libië deze week "ongekend". Volgens hem is het conflict een nieuwe, nog somberder, fase ingegaan. Hij vraagt de internationale gemeenschap om met snelle oplossingen te komen.

"Voor mij voelt het als een bezetting", zegt Eissa. "Wij Libiërs zijn te aardig geweest. Iedereen is uitgenodigd en nu zitten wij hier met de ellende." Op zijn telefoon laat hij zijn winkel en huis zien. "Niets meer van over. Ik had een goed leven. Ik verkocht schoonmaakmiddelen. Wie gaat mij teruggeven wat ik heb verloren?"

Landmijnen

Doordat zijn wijk nog altijd onveilig is, durft hij zijn vrouw en twee kinderen niet mee terug te nemen. "Het is een groot huis maar er is geen elektriciteit of stromend water. We kunnen daar niet leven." De buren hebben hem verteld over de landmijnen die zijn achtergelaten toen de strijders vertrokken. Verschillende mensen die terugkeerden naar hun huizen raakten zwaar gewond en een paar hebben het niet overleefd.

Dus blijven Eissa met zijn gezin in die ene kamer in het onafgebouwde hotel waar ze nu al bijna twaalf maanden wonen. "Ik ben dankbaar dat de gemeente van Abou Salim ons heeft geholpen. We hebben niets mee kunnen nemen van thuis. Zij gaven ons hier matrassen en eten. Zonder die hulp hadden we op straat gestaan. Wie had ooit gedacht dat wij Libiërs zo zouden moeten leven."

Het olierijke land verkeert sinds de dood van dictator Muammar Kadhafi in 2011 in chaos. Verschillende stammen en gewapende groeperingen hebben met buitenlandse steun de macht over delen van Libië. Talloze pogingen tot een wapenstilstand zijn zonder resultaat gebleven. Bovendien ligt de olie-export al maanden stil, terwijl de inkomsten hard nodig zijn om de boel draaiende te houden voor de bevolking.

De ingewikkelde situatie in Libië leggen we uit in deze explainer: