Venetië test langverwachte dam die hoogwater in stad moet voorkomen

Onder andere premier Conte was bij de test aanwezig. "We moeten hoogwater echt voorkomen", zei hij. "Het vernietigt het sociale en economische leven en het vormt een ernstig gevaar."

Hoewel er bijna iedere herfst of winter acqua alta is, bereikte het water vorig jaar november een hoogtepunt. Het beroemde San Marcoplein stond een meter onder water en de noodtoestand werd uitgeroepen. "We lopen het risico dat dit fantastische culturele erfgoed en de historische architectuur, worden verwoest", zei Conte over de beroemde basiliek aan het plein.

Jarenlange discussie

De discussie over de bouw van de mobiele dam, beter bekend als het MOSE-project, keerde in Venetië bijna net zo vaak terug als het hoge water zelf. Sinds een grote overstroming in 1966 werd al over een stormvloedkering gesproken, maar in 2003 kwam het project pas op gang.

De dam had al jaren geleden klaar moeten zijn, maar de bouw lag een tijd stil door een groot corruptieschandaal, waarbij de burgemeester van Venetië moest aftreden. Ook zijn de kosten uiteindelijk meer dan vier miljard euro hoger ­uitgevallen dan de 1,6 miljard euro die was begroot voor de waterkering.

Zeespiegel

"Het MOSE-project is aangetast door corruptie en schandalen en het duurde jaren tot het klaar was", zei Conte daarover. "Maar laten we ons focussen op het uiteindelijke doel en dat is Venetië beschermen tegen hoogwater."

Volgens experts is het extreme hoogwater te wijten aan klimaatverandering en een stijgende zeespiegel. Daarbij komt ook nog eens dat de stad de afgelopen jaren meer dan tien centimeter is verzakt.