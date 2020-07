Rolstoeler Thom dankzij lift eindelijk op de Dom: 'geweldig!'

Stulen mocht iemand meenemen en koos zijn beste vriend. Zijn vader, opa en oma hadden hen vergezeld naar de Dom en hoorden ter plekke dat ze ook mee omhoog mochten. "Dat was fantastisch." Hij wil zeker nog een keer terug. "Wanneer weet ik nog niet, maar ik ga zeker nog een keer naar boven."

Kans grijpen

Stulen zit in een rolstoel vanwege de gevolgen van spina bifida, een open rug. "Ik kom heel vaak in Utrecht en had door mijn handicap nooit de kans om met de trap naar boven te gaan", zei Stulen, die zelf in het Utrechtse dorp Harmelen woont, vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "Dit was dus mijn enige kans, die wilde ik grijpen."

De restauratie van de 14e-eeuwse toren is naar schatting in 2024 klaar.