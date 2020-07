Drijvend zonne-eiland geopend dat meedraait met de zon

In Rotterdam is vanochtend een drijvend zonne-eiland officieel in gebruik genomen, dat de hele dag meedraait met de zon. Het is het grootste met de zon meedraaiende energie-eiland van Europa.

Omdat de zonnepanelen door het draaien zoveel mogelijk zonlicht krijgen, is de opbrengst hoger dan wanneer de panelen op land liggen. Volgens het bedrijf dat de installatie ontwikkelde kan het oplopen tot 30 procent.

De panelen liggen in een spaarbekken van waterbedrijf Evides. In dit bekken wordt rivierwater opgeslagen om later drinkwater van te maken. Als het eiland een succes is, wil het drinkwaterbedrijf ook in alle andere spaarbekkens in het land dergelijke zonne-eilanden aanleggen. "We hebben de ambitie om energieneutraal te worden. En we hebben veel wateroppervlak. Dus dit is een ideale oplossing om onze doelstelling te bereiken", zegt Dirk Mathijsen van Evides.

Het eiland heeft een diameter van ongeveer honderd meter en er liggen een kleine 4800 zonnepanelen. De jaaropbrengst is ruim 2 miljoen kWh aan duurzame energie, evenveel als 650 huishoudens gemiddeld per jaar gebruiken. De installatie, die werd ontwikkeld door Floating Solar, kan met speciale sensoren de zon volgen.

Idee ontstaan in café

Het idee voor het nieuwe eiland ontstond in een café, in een gesprek van een paar oudere heren, zegt Kees-Jan van der Geer van Floating Solar. "En die zeiden tegen elkaar: kunnen we misschien een eiland met zonnepanelen op het water leggen dat met de zon meedraait? Zodat je dan de zon de hele dag aankijkt en een hogere opbrengst uit de panelen haalt."

Voordat het project werd gerealiseerd werden eerst tests uitgevoerd om te kijken wat er gebeurt bij harde wind. "Het is een Nederlands design, gebouwd op Nederlandse omstandigheden, een robuust ontwerp. Het kan wind hebben, dat is ook bewezen bij testen in de slufter op de Maasvlakte. En als het echt heel hard waait, kunnen we het eiland haaks op de wind draaien en kan de wind er keurig langs", zegt Van der Geer.

Zijn bedrijf legde al eerder drijvende zonneparken aan. Vermoed wordt dat het project het grootste van de wereld is, vertelt een woordvoerder van Floating Solar. "De ontwikkelingen in Azië gaan zo snel, dat we dat niet zeker weten. Maar in Europa is het dat zeker wel." Dat laatste wordt bevestigd door Wiep Folkerts van TNO. "Het is het grootste roterende veld van Europa. Hiervoor had Portugal de eer, met 'Solaris Float'."

Drijvende zonnepanelen in opmars

Drijvende zonnepanelen zijn in opmars. Vorige week werd bij Zwolle al het grootste 'gewone' drijvende zonne-eiland van Europa in gebruik genomen. Dit project, Zonnepark Bomhofsplas, telt 72.000 panelen en kan 7200 huishoudens van energie voorzien. De locatie is een plas van een zandwinningslocatie. "Dit is nu de grootste drijvende energiecentrale van Europa", zegt Folkerts. "Daarvoor was dat er een in Frankrijk. Het is leuk dat wij nu voor even kampioen zijn."

Volgens TNO hebben zonnepanelen op water een goede toekomst. Daarbij wordt niet alleen naar binnenwateren gekeken, maar ook naar zee. "Net als windenergie steeds meer naar zee is gegaan, zal dat bij zonne-energie uiteindelijk waarschijnlijk ook gebeuren. Bij TNO doen we daar op dit moment onderzoek naar."

Maar de ene zee is de andere niet, zegt hij. "In de buurt van de Malediven ligt nu voor het eerst een klein zonneparkje op zee. De zee is daar wel een stuk rustiger dan bij ons in de Noordzee." Ook Noorwegen heeft een proefveld. "Mogelijk kunnen zonnepanelen worden verankerd aan windturbines. De elektriciteitskabels liggen er dan natuurlijk al."