'Drie Nederlandse jongeren opgepakt bij uitgaan in Knokke'

In een uitgaanswijk in de Belgische kustplaats Knokke is het vannacht opnieuw onrustig geweest. De politie heeft vijf mensen opgepakt, onder wie drie Nederlandse jongeren, meldt omroep VRT.

Ook dinsdagnacht werden vijf mensen opgepakt. Zij hebben uitgaanspubliek opgehitst, zei de korpschef daarover.

De overlast zou vooral worden veroorzaakt door Nederlanders. Na het sluiten van de kroegen blijven feestvierders steeds hangen. De lokale politie krijgt hulp van de nationale en de Nederlandse politie om de situatie in de hand te houden.

Later sluiten

De horecasector in Knokke heeft voorgesteld om open te blijven tot later dan 01.00 uur (de landelijke sluitingstijd). De lokale politie ziet daar wel iets in, omdat de jongeren dan gespreid zouden vertrekken.

Ook in de Portugese stad Albufeira veroorzaakten Nederlandse jongeren deze week overlast. Meer dan twintig van hen kregen een boete omdat ze op straat aan het drinken waren. Ook overtraden ze de coronaregels.