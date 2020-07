Nederlandse feestvierders veroorzaken overlast in Belgische Knokke

In de Belgische kustplaats Knokke is er al een aantal dagen overlast van voornamelijk Nederlandse jongeren. De politie heeft vannacht hulp moeten inroepen van omliggende politiekorpsen om de uitgaansbuurt van Knokke te ontruimen, melden Vlaamse media.

Feestvierders weigerden om te vertrekken toen café's al dicht waren. De politie is daarbij uitgescholden door de aanwezigen. Volgens een medewerkers van een restaurant ging het nog een stuk verder. "Ze sloegen de agenten en scholden hen uit. Ze zijn nog heel jong, amper 15, 16 jaar. Ik ben zelf nog maar 22, maar ik heb toch meer respect voor de politie", zegt restaurantmedewerker Sean Veillefon tegen de Vlaamse radiozender Radio 2. Op Facebook zijn beelden gedeeld van een plein in Knokke afgelopen nacht.

De politie heeft vijf mensen opgepakt. "Dat ging om mensen die als aanstichters werden gezien en de aanwezige groep bleven ophitsen", zegt korpschef Steve Desmet tegen de VRT. Volgens hem kan de overlast door de Nederlanders niet doorgaan. "We bekijken welke verdere maatregelen we kunnen nemen. Het kan niet de bedoeling zijn dat deze taferelen de hele zomer aanhouden", zegt hij.

Tegenover Het Nieuwsblad reageert Leopold Lippens, de burgemeester van Knokke: "Het is altijd hetzelfde met Nederlanders. Als ze zich niet kunnen gedragen, moeten ze gewoon thuis in hun land blijven. Iedereen houdt zich hier min of meer correct aan de regels in de uitgaansbuurt, maar de Hollanders niet. Het is hier altijd zo geweest."