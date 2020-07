Seoul maakt inhoud afscheidsbrief burgemeester bekend

Autoriteiten in de Zuid-Koreaans hoofdstad Seoul hebben de inhoud van de afscheidsbrief van de burgemeester bekendgemaakt. Het lichaam van Park Won-soon (64) werd gisteren gevonden, nadat hij enkele uren eerder als vermist was opgegeven door zijn dochter.

"Het spijt me voor iedereen", schrijft Park in de brief, die in zijn woning werd gevonden. "Ik dank iedereen die in mijn leven bij me was. Het spijt me voor mijn familie omdat ze door mij alleen maar hebben geleden. Cremeer mijn lichaam alsjeblieft en verstrooi mijn as bij het graf van mijn ouders."

Parks lichaam werd gisteren gevonden, uren nadat zijn dochter alarm had geslagen. Ze had van hem een gesproken boodschap gekregen die "leek op een testament". De politie zette daarop een grote zoekactie op touw in het noorden van Seoul, waarbij 600 politieagenten en brandweermannen betrokken waren en drones en speurhonden werden ingezet.

Seksuele intimidatie

Een medewerker van de burgemeester diende een dag voor de vermissing een aanklacht in van seksuele intimidatie tegen Park. Dat zou sinds 2017 plaats hebben gevonden, meldden Zuid-Koreaanse media eerder op basis van anonieme politiebronnen.

De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Eerder zei de politie dat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Park was sinds 2011 burgemeester van Seoul.