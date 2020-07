Burgemeester Seoul vermist, 'briefje dat op een testament lijkt gevonden'

De burgemeester van Seoul wordt vermist. Zuid-Koreaanse media schrijven dat zijn dochter een briefje heeft gevonden dat "op een testament lijkt".

Park Won-Soon (64) heeft zijn telefoon, die uitstaat, thuisgelaten en zijn dochter heeft aangifte gedaan. De politie van de Zuid-Koreaanse hoofdstad is een zoektocht begonnen.

Park is sinds 2011 burgemeester van de miljoenenstad. Daarvoor was hij onder meer mensenrechtenadvocaat. Hij geldt als een van de belangrijkste progressieve politici in het land, meldt Koreakenner Remco Breuker van de Universiteit Leiden.