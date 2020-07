Jaar cel plus behandeling voor 'trouwstoetmepper'

De rechter in Rotterdam heeft in de zaak van de 'trouwstoetmishandeling' anderhalf jaar cel opgelegd, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De veroordeelde moet zich na zijn celstraf in een kliniek laten behandelen voor zijn gedragsstoornissen, meldt de regionale omroep Rijnmond.

De 26-jarige man sloeg vorig jaar een politieman knock-out. Het slachtoffer had kort tevoren een trouwstoet die door Rotterdam reed stopgezet vanwege overlast. Toen de agent een bruiloftsganger, de zwager van de 26-jarige man, arresteerde, ging de verdachte door het lint. Hij sloeg de agent met een harde klap neer.

De politieman was korte tijd in coma. Hij heeft nog steeds last van de mishandeling en kan niet full-time werken. In de rechtszaak uitte hij felle kritiek op de familie van de verdachte. "Welke mensen laten iemand hulpeloos liggen en gaan dan feestvieren? Wat was er gebeurd als je in een fatsoenlijke familie was opgegroeid?"

'Zo ben ik. Ik kan er niets aan doen'

De verdachte zei eerder dat het niet zijn bedoeling was geweest om geweld te gebruiken. "Maar zo ben ik. Ik kan er niets aan doen. Ik word dan te boos. Ik wilde de situatie stoppen want mijn zwager had niks gedaan." Hij bood de agent excuses aan. "Sorry hiervoor. Ik ben er kapot van."

Het OM eiste twee weken geleden anderhalf jaar cel plus tbs tegen de man. Ook zou hij nog een eerder opgelegde voorwaardelijke straf van een jaar moeten uitzitten. Maar in de uitspraak van vanmiddag wijkt de rechtbank daarvan af: de man krijgt geen tbs opgelegd en hoeft ook niet een jaar extra de cel in.