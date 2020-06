OM eist 18 maanden cel en tbs tegen 'trouwstoetmepper'

Het Openbaar Ministerie eist 18 maanden gevangenisstraf en tbs met voorwaarden tegen een 26-jarige man die vorig jaar een Rotterdamse agent neersloeg bij een trouwstoet. Het OM wil ook dat hij alsnog een jaar de gevangenis in gaat voor een eerder opgelegde voorwaardelijke straf.

Shahid B. is een broer van de vrouw die op 30 augustus vorig jaar in het huwelijk trad. De stoet met bruiloftsgasten veroorzaakte volgens de politie veel overlast. Agenten zetten de rij auto's daarom aan de kant en wilden de zwager van de verdachte arresteren. Toen ging B. door het lint, schrijft Rijnmond. "Mijn zwager werd niet alleen geboeid maar ook bij zijn keel gepakt. Toen heb ik de agent een stomp gegeven", verklaarde hij voor de rechtbank.

De verdachte zat naar eigen zeggen al maanden niet goed in zijn vel en blowde veel. Volgens de verdachte was het niet zijn bedoeling om geweld te gebruiken. "Maar zo ben ik. Ik kan er niets aan doen. Ik word dan te boos. Ik wilde de situatie stoppen want mijn zwager had niks gedaan." Tegen de agent biedt B. zijn excuses aan. "Sorry hiervoor. Ik ben er kapot van."

'Je liet me liggen'

De agent, die na de stomp op zijn hoofd enige tijd bewusteloos was, kan nog steeds niet volledig werken. Hij heeft rug- en nekklachten, concentratieproblemen en moeite met geluiden.

Hij maakte in de rechtszaal gebruik van zijn spreekrecht. "Je liet me liggen. Jij niet alleen, ook je familie. Welke mensen laten iemand hulpeloos liggen en gaan dan feestvieren?", zei hij tegen de verdachte. "Je bent opgegroeid in een familie die de samenleving bewust tegenwerkt. Je moeder moest lachen om het gebeuren. Ik ben zelfs racist genoemd. Wat was er gebeurd als je in een fatsoenlijke familie was opgegroeid?"

Justitie zal in deze zaak ook familieleden van B. voor de rechter brengen, onder meer voor het frustreren van het politieonderzoek.