Marokko opent grenzen, maar reisorganisaties bieden nog geen vakanties aan

Marokko opent vanaf volgende week dinsdag de grenzen voor Marokkanen die in het buitenland wonen. Dit geldt alleen voor mensen met een Marokkaanse nationaliteit en voor buitenlanders die in Marokko wonen en werken.

Maar op vakantie naar Marokko? "Dat kan nog niet", zegt Frank Oostdam, directeur Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) in het NOS Radio 1 Journaal. Het reisadvies van Buitenlandse Zaken staat op code oranje, dat wil zeggen: alleen geschikt voor noodzakelijke reizen.

"Als je nu bewust naar zo'n land afreist en je gerepatrieerd moet worden, dan zit je daar. We hebben net alle mensen met een dubbele nationaliteit teruggehaald. Als ze er dan weer gaan zitten, is dat wel een saillant detail", aldus Oostdam. "Bovendien zijn reisverzekeringen niet geldig in landen met code oranje."

De repatriëring van duizenden Nederlanders verliep moeizaam nadat Marokko op 20 maart een strenge lockdown had afgekondigd.

Familiebezoek mogelijk

Maar omdat Marokko de grenzen opent, kan iedereen in Nederland met een Marokkaans paspoort deze zomer wel naar familie in Marokko, zegt correspondent Samira Jadir in het NOS Radio 1 Journaal. "Al zijn er voorwaarden. Iedereen moet een negatieve coronatest van maximaal 48 uur oud kunnen overhandigen."

Ook een populaire grens bij Spanje waar veel Marokkanen de oversteek maken, blijft voorlopig dicht. De reden volgens Jadir zou kunnen zijn dat Spanje de grenzen tot 31 juli dichthoudt met Marokko.

In juni werd er gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Den Haag. De demonstranten wilden graag terug naar Marokko, maar konden dat toen niet: