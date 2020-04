Repatriëringsvlucht geland: 'Kreeg het benauwd toen ik zo lang niet terug kon'

Vannacht is de eerste repatriëringsvlucht uit Marokko op Schiphol geland met zo'n 300 Nederlanders aan boord. Velen zaten al weken vast in het land, en konden niet terugkeren. Ze spreken van een lastige periode.

"Ik kreeg geen informatie van de Marokkaanse en Nederlandse overheid. Het was heel onzeker", zegt de 66-jarige Floor van Hasselt eenmaal aangekomen op Schiphol. De afgelopen weken verbleven zo'n 3000 Nederlanders in Marokko. Het eerste vliegtuig, met de meest 'urgente' groep Nederlanders, landde rond half een vannacht op een verder vrijwel verlaten Schiphol. Passagiers en familieleden die stonden te wachten waren duidelijk opgelucht om elkaar weer te zien.

De uiteindelijke reis was goed geregeld, maar de periode ervoor was zwaar, zegt Van Hasselt. Ze zou eigenlijk zes weken geleden al terugkomen. "Je krijgt het er benauwd van als je niet terug kan. Je weet niet wanneer dat is, waardoor je je gegijzeld voelt. Ik was blij dat ik met deze vlucht mee kon." In Marokko geldt een strenge lockdown die nog tot 20 mei van kracht is.

Van Hasselt denkt dat ze op de vlucht mee mocht door haar leeftijd. "Maar verder heb ik geen idee. Het is mij niet verteld." Het is nog altijd onduidelijk waarom het zo lang geduurd heeft voordat de eerste groep Nederlanders terug kon keren. "Maar ik ben blij dat ik nu hier ben. Dat is geweldig."

Streng

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft verschillende keren bij de Marokkaanse overheid aangedrongen op een oplossing voor de Nederlanders die vast zitten in het land. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen zijn al lange tijd slecht. Omdat ingezetenen van andere landen wel konden vertrekken, werd in Den Haag vermoed dat Marokko extra streng was voor Nederland.

Het is ook niet bekend wanneer er een volgende vlucht volgt. Minister Blok van Buitenlandse Zaken twitterde gisteravond dat er hard gewerkt wordt om de overige reizigers veilig thuis te krijgen.