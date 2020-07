Meeste verkeersoverlast in Limburg en Zuid-Holland

Het aantal Nederlanders dat zich stoort aan verkeersoverlast is de afgelopen jaren licht toegenomen. Vorig jaar zei ruim 82 procent van de Nederlandse bevolking last te hebben van hardrijders, bumperklevers en foutparkeerders. Twee jaar ervoor was dat nog 81 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de Veiligheidsmonitor 2019.

Overlast door te hard rijden kwam het meest voor: een op de vijf Nederlanders heeft hier veel last van. Op de tweede plaats staan parkeerproblemen, zoals parkeren op de stoep of een tekort aan parkeerplaatsen. Daar ergert een op de zes mensen zich aan. 6 procent van de ondervraagden heeft veel last van agressief verkeersgedrag.

Regionale verschillen

Te hard rijden komt vooral voor in niet-stedelijk gebied. In stedelijke buurten hebben mensen vaker last van parkeerproblemen en agressieve weggebruikers.

Vooral Limburgers hadden veel last van het verkeer. 27 procent van de Limburgers stoort zich aan te hard rijden in de buurt, maar ook agressief rijgedrag is een bron van ergernis. De gemeente waar dit het meeste speelt is Heerlen. Inwoners van Zuid-Holland hebben het meeste last van parkeerproblemen.

In Overijssel en Drenthe wordt het minste verkeersoverlast ervaren. Zo ligt maar 2 procent van de inwoners van Deventer wakker van agressief rijgedrag.

Bewustwording

Volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen storen mensen zich vaak aan anderen, maar onderschatten ze hun eigen gedrag op de weg. "Ze vinden zelf vaak dat ze zich netjes gedragen en zeggen dat alleen anderen in de fout aan. Maar dat is helemaal niet zo."

Volgens Tertoolen is het lastig om een oplossing te vinden voor ongepast rijgedrag. "Mensen moeten zich bewust worden van hun eigen gedrag. Daarnaast is de pakkans te laag. Er moet meer blauw de weg op", zegt hij. "Ook is sociale beïnvloeding erg belangrijk. Als je hoort van vrienden of familie dat het not done is om te hard te rijden of alcohol te drinken achter het stuur, doe je dat minder snel. Als mensen elkaar op hun gedrag aanspreken werkt dat veel beter dan een campagne van de overheid."