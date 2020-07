Grond nog steeds te droog, maar dreiging landelijk watertekort voorbij

Door de vele regen van de afgelopen weken zijn de grondwaterstanden enigszins hersteld. Daardoor er is niet langer sprake van een dreigend landelijk watertekort. Dat staat in de achtste droogtemonitor van dit jaar, opgesteld door de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).

Hoewel het neerslagtekort iets is afgenomen, is het nog steeds groot. Dit voorjaar was extreem droog, waardoor het tekort hard opliep. De laatste weken is het iets afgenomen, maar de grond is nog steeds droger dan in de 5 procent droogste jaren.