Het is droog: pas op voor brand, niet sproeien, niet in bad

Al bijna een maand lang is het vrijwel overal kurkdroog en daar lijkt voorlopig geen verandering in te komen. Daarom roepen de brandweer, waterschappen en waterleidingbedrijven iedereen op om zuinig te zijn met water en alert te zijn op natuurbranden.

Vandaag was het al raak in het Brabantse natuurgebied de Rucphense Heide, waar een brand een natuurgebied van ongeveer een hectare verwoestte. Gisteren was de snelweg A27 bij Breda enige tijd afgesloten vanwege een brand in de middenberm.

En het risico van meer natuurbranden is groot. In delen van Zeeland, Brabant, Gelderland, Overijssel en Noord-Holland geldt de hoogste alarmfase voor de brandweer. Een overzicht van de risico's per regio is te zien op de site natuurbrandrisico.nl.

Alert tijdens wandeling

Politie en boswachters surveilleren extra in natuurgebieden en de brandweer vraagt ook aan bezoekers van bos en hei om extra alert te zijn op vuur.

In een park in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn vlogen vandaag in korte tijd drie hooibalen in brand. Volgens de politie vatten die mogelijk spontaan vlam vanwege de warmte.